محلل بريطانى: تتويج تشارلز يضع لندن أمام مراحل تاريخية مختلفة

جدة - نرمين السيد - قال على هندى، المحلل السياسى البريطانى، إن المملكة المتحدة تشهد بعد 70 عامًا مراسم الخلافة الملكية الجديدة، بتتويج الملك تشارلز الثالث، الذى اعتلى العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية فى سبتمبر من العام الماضى.





وأضاف "هندى" فى مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن الأمور ليست سهلة أمام تشارلز، إذ إنه تولى العرش فى وقت مليء بالتحديات غير المسبوقة بالنسبة للمملكة المتحدة والعائلة الملكية، فضلًا عن زواجه من "كاميلا "الذى أثار الكثير من اللغط حوله.

فيما وصف "هندى" التحضيرات المكثفة لمراسم التتويج بأنها متشابهة مع ما حدث فى حقبة الخمسينيات وقت تتويج والدته الراحلة، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالات تضع البريطانيين أمام مراحل تاريخية مختلفة.

وعن مراسم تتويج الملك تشارلز، ذكر "هندى" أنها ستبدأ السبت 6 مايو فى وستمنستر أبى، ويصل الملك والملكة فى موكب يبدأ من قصر باكنجهام المعروف باسم موكب الملك، كما يؤدى البريطانيون الذين سيحضرون أو يتابعون حفل تتويج ملك بلادهم الجديد أداء قسم الولاء.

وكان قصر باكنجهام، أعلن أنه سيُجرى تتويج الملك تشارلز ملكا لبريطانيا بجانب الملكة فى حفل بـ "وستمنستر أبى"، السبت المقبل، وستشكل مراسم تتويج الملك تشارلز جزءًا من عطلة نهاية أسبوع طويلة مليئة بالاحتفالات للملك الجديد، بدءًا من حفلات الشوارع إلى الحفلات الموسيقية.