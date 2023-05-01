متحدث الصحة السودانية: 95 مستشفى تعمل من أصل 134.. والخرطوم الأكثر تضررا

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث الصحة السودانية فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن 95 مستشفى فقط تقدم الخدمة، وذلك من أصل 134 مستشفى خرجت غالبيتها من الخدمة بسبب الاشتباكات الضارية بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع.

ومن جانبها، أعلنت نقابة الأطباء السودانية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا جراء الاشتباكات إلى 436 وفاة و2175 إصابة بين المدنيين حتى الآن.

وقالت نقابة أطباء السودان، إن جميع المستشفيات والمرافق الصحية متوقفة فى مدينة الجنينة بدارفور حتى الآن.

وفى مذكرة رسمية، اليوم الإثنين، دعت وزارة الخارجية السودانية، منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لإدانة تعديات ميليشيا الدعم السريع على المستشفيات والمرافق الصحية، ومطالبتها بالانسحاب الفورى منها.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية": "لقد سلمنا منظمة الصحة العالمية مذكرة بشأن تعديات ميليشيا الدعم السريع على 12 مستشفى ومرفقا صحيا بالخرطوم".