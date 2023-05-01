الاردن :براءة عشريني اتهم بهتك عرض قاصر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 1 مايو 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما ببراءة شاب في العشرين من عمره من تهمة هتك عرض فتاة قاصر .
وفي تفاصيل القضية : فان فتاة تبلغ من العمر 15 سنة اتهمت شابا تعرفت عليه عن طريق احدى مواقع التواصل الاجتماعي انهما اتفقا على اللقاء وخلاله قام الشاب بالاقتراب من الفتاة .
وبعد التحري والمحاكمة تبين لدى القاضي تباين واختلاف في اقوال المشتكيه وعليه تمت براءة الشاب .
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