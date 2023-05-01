الأمم المتحدة: 73 ألف شخص وصلوا من السودان إلى دول مجاورة حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أضاف مساعد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 800 ألف شخص ربما يفرون من السودان. وأوضح مساعد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقف العمليات مؤقتا فى بعض مناطق السودان بما فيها الخرطوم.

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