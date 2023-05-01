الجيش الأوكراني يتسلم صواريخ ”زوني” الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 06:29 مساءً - قال ميكولا أوليشوك، قائد القوات الجوية الأوكرانية، إن صواريخ "زوني" الأمريكية غير الموجهة، باتت بحوزة القوات الأوكرانية.

وبحسب بيان أوليشوك، "صواريخ جو - أرض الأمريكية زوني غير الموجهة "Zuni" باتت في خدمة القوات الأوكرانية"، ونشر صورة عبر حسابه لمقاتلة سو25، وهي تحمل هذه الصواريخ تحت جناحيها.



في أوائل يناير، أعلن االبنتاغون عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.85 مليار دولار لأوكرانيا، والتي تضمنت 4000 صاروخ زوني.

"Zuni" هو صاروخ جو-أرض أمريكي غير موجه. تم اعتماده من قبل القوات البحرية والجوية الأمريكية في عام 1957. ويبلغ أقصى مدى لإطلاق النار هو 8 كم. ويمكن أن يخترق الصاروخ درعا يبلغ سمكه حوالي 500 مم. مصممة لتدمير الأهداف الأرضية والسطحية صغيرة الحجم.