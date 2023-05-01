العالم اليوم - السودان.. غارات جوية للجيش على مقار الدعم السريع في الخرطوم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 07:19 مساءً - ذكرت مصادر "دوت الخليج" وشهود عيان، الإثنين، أن الجيش السوداني نفذ غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق تمركز قوات الدعم السريع في الخرطوم.

وقال شهود عيان لـ"دوت الخليج"، إن القصف الجوي تركز على محيط القصر والقيادة العامة وشارع عبيد ختم في الخرطوم.

كما أوضحت مصادر أن "إطلاق مضادات الطيران الأرضية استمر في أحياء كافوري في الخرطوم بحري، ومحيط القيادة، وحي بُري، والرياض".

والإثنين، كشفت مصادر "دوت الخليج" أن مدينة أم درمان شهدت قصفا جويا ومدفعيا عنيفا، فيما وجهت قوات الدعم السريع أصابع الاتهام للجيش السوداني.

وقالت قوات الدعم السريع إن الدائرة الطبية التابعة لها تعرضت لهجوم بالمدافع، تم تصويبها من السلاح الطبي بأم درمان، مما تسبب بوقوع قتلى وجرحى.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني باتخاذ مستشفى السلاح الطبي بأم درمان منصة للقصف المدفعي، تجاه مقر الدائرة الطبية التابعة لها بمدينة الخرطوم بحري.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الجيش أنه دمر القدرة القتالية لقوات الدعم السريع بنسبة 45 إلى 55 بالمئة، بعد 15 يوما من القتال في السودان بين الطرفين.

وقال الجيش في بيان، إن "الأوضاع مستقرة في جميع ولايات السودان"، مضيفا: "تمكنت قواتنا خلال 15 يوم قتال من تخفيض قدراته القتالية بنسبة 40 إلى 55 بالمئة".

كما أكد "إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين (قوات الدعم السريع) متقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية، ومجموعة ثالثة متجهة من الباقير إلى جبل أولياء".