عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: انفجار ضخم يهز محيط ضاحية كافورى بالخرطوم

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، نقلا عن مراسلها بالسودان، بأن انفجارا ضخما هز محيط ضاحية كافورى بشرق العاصمة السودانية الخرطوم.





وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" تجدد القصف الجوى على محيط القصر الرئاسى والقيادة العامة فى الخرطوم، واستمرار إطلاق النار من أسلحة ثقيلة. ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

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