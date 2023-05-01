البيان الختامى للمؤتمر العربى حول سوريا: يجب توحيد الجهود لمعالجة الأزمة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح البيان الختامى للمؤتمر الوزارى التشاورى العربى "نسقنا مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولى فى الملف السورى". وأوضح البيان الختامى للمؤتمر الوزارى التشاورى العربى أنه تم تشكيل فريق خبراء من الدول المشاركة لحل أزمة سوريا.

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