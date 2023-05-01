جدة - نرمين السيد - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".



جدة - نرمين السيد - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية". وكان قد وافق مجلس الوزراء الكويتى، اليوم الاثنين، على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أمير الكويت يصدر مرسوما بحل مجلس الأمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.