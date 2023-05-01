العالم اليوم - واشنطن: العنف انخفض في السودان لكن الوضع يبقى هشا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 10:20 مساءً - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الإثنين، إن الوضع في السودان يبقى "هشا".

وذكر كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "انخفض مستوى العنف في السودان بسبب الهدنة ووقف إطلاق النار، لكن الوضع في السودان يبقى هشا".

وأضاف: "نطالب طرفي الصراع في السودان بالاستمرار في احترام وقف إطلاق النار".

وتابع كيربي: "الإدارة الأميركية ساعدت في إجلاء ما يقرب من ألف أميركي من السودان، والرئيس جو بايدن وجه باستمرار تسهيل خروج الأميركيين من السودان عبر الجو والبر".

وأوضح أن واشنطن "انخرطت في تأمين قدرات لها علاقة بالاستطلاع والاستكشاف لتأمين الطرقات التي يسلكها المغادرون".

وأشار كيربي إلى أنه "من الصعب تأمين خروج الأميركيين من السودان من دون حدوث انخفاض في مستوى العنف بالسودان"، ثم عاد ليضيف أن "الوضع الأمني قد لا يكون مساعدا لتسهيل عمليات الإجلاء".

وأردف المسؤول الأميركي: "لا أحد يريد أن يرى القتال في السودان يستمر أو يمتد نطاقه. نحن نركز على استمرار وقف إطلاق النار في السودان، وتنفيذه بالكامل".

ومن جهة أخرى، طالبت الخارجية الأميركية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بإنهاء القتال الذي يهدد حياة المدنيين.

وأوضحت الخارجية أن الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائها أجلت أكثر من ألف مواطن أميركي، منذ بدء العنف في السودان، في 15 أبريل الماضي.

ودخل الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أسبوعه الثالث، وسط مخاوف من امتداده لنطاق أوسع في ظل هدن هشة يجرى خرقها كثيرا.