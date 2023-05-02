الخارجية الأمريكية: قوافلنا ساعدت أكثر من 700 شخص فى السودان

جدة - نرمين السيد - قال فيدانت باتل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن القوافل التى نظمتها الحكومة الأمريكية ساعدت مجموعات من المواطنين الأمريكيين وأسرهم وأشخاص من دول شريكة على الوصول بسلام إلى بورتسودان منذ يوم السبت الماضى، وأضاف أن القوافل ساعدت أكثر من 700 شخص.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أشار "باتل" فى تصريحات صحفية، إلى أن تنظيم المزيد من القوافل سيتوقف على الوضع الأمنى فى البلاد. يذكر أنه قُتل المئات وأصيب الآلاف فى اشتباكات مستمرة فى السودان منذ 16 يومًا بين الجيش النظامى فى السودان وميليشيا الدعم السريع المتمردة.

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