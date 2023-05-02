أوكرانيا: القضاء على17 ألف روسى وتدمير 1200 قطعة سلاح خلال أبريل الماضى

جدة - نرمين السيد - وقال النائب الأول لوزير الدفاع الأوكرانى أولكسندر بافليوك - عبر تطبيق "تليجرام" - "إنه فى أبريل 2023، قضت القوات الأوكرانية على نحو 16 ألفا و970 فردا روسيا، كما دمر المدافعون لدينا كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الروسية (84 دبابة، و211 مركبة قتالية مدرعة، و238 منظومة مدفعية، و17 حجزس، و16 دفاعا جويا، و317 مركبة، و63 وحدة من المعدات الخاصة".

جدير بالذكر أن أوكرانيا كانت قد أسقطت طائرتين وثلاث مروحيات و228 طائرة بدون طيار و21 صاروخ كروز تابعة لروسيا خلال شهر واحد.