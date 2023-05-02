جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحى خلال مواجهات خاضتها ضد الفلسطينيين العزل. وأسفرت المواجهات عن إصابة شاب، 20 عامًا، بالرصاص الحى فى قدمه، ونُقل لتلقى العلاج فى أحد مستشفيات المدينة، كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام وعولجوا ميدانيًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين فى مخيم العروب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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