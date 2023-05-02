ترامب لدى وصوله إلى اسكتلندا: «إنه لأمر رائع أن تكون فى الوطن»

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، نشر ترامب تغريدة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعى الخاصة به، معلنا فيها عن افتتاح دورة تدريبية جديدة فى الجولف فى "مينى إستيت" فى شمال شرق الولايات المتحدة، ووصفها بأنها "مذهلة"، وقال للصحفيين المنتظرين فى المطار "من الرائع أن تكون فى الوطن"، مشيرًا إلى حقيقة أن اسكتلندا كانت موطن والدته.

ووصل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى اسكتلندا أثناء زيارته لملاعب الجولف الخاصة به فى البلاد.

وعلى الرغم من الزيارة، قال ترامب، الذى يتوقع أن يترشح للبيت الأبيض مرة أخرى فى عام 2024 وينظر إليه الكثيرون على أنه المرشح الجمهورى المفترض، إن حملته الانتخابية "فى ذهنى"، مشددًا على أن فوزه سيجعل أمريكا "أكبر من من أى وقت مضى".

وكتب على منصته للتواصل الاجتماعى: "سأغادر إلى اسكتلندا وأيرلندا لرؤية وتفقد ممتلكاتى العظيمة هناك. تعد ملاعب الجولف والفنادق من بين الأعظم فى العالم - تورنبيرى وأبردين فى اسكتلندا ودونبيج فى أيرلندا."

وأختتم: "مثير للغاية على الرغم من حقيقة أن الأمر فى ذهنى وهو جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، إلا أن أمريكا فى الواقع ستكون أعظم من أى وقت مضى".

وتأتى رحلة الملياردير إلى اسكتلندا فى الوقت الذى يواجه فيه مشكلة قانونية فى مسقط رأسه نيويورك.