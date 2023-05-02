عودة الكهرباء إلى هذا المطار بعد انقطاع لمدة 9 ساعات

جدة - نرمين السيد - أفاد المسؤولون في مطار مانيلا، أمس الاثنين، بأن الطاقة الكهربائية عادت بشكل منتظم إلى المبنى رقم 3 في المطار الرئيسي في الفلبين، بعد انقطاع دام لنحو تسع ساعات أدى إلى إلغاء 48 رحلة داخلية لشركة "سيبو باسيفيك" الجوية التي يقع مقرها في مطار نينوي أكوينو الدولي في العاصمة الفلبينية.





وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن شركة "سيبو باسيفيك" أكدت أيضًا استعادة الكهرباء فى صالة الوصول رقم 3 بمطار نينوى أكينو الدولى، وذلك فى إشعار على صفحتها على "فيسبوك".

كانت رحلات شركة "سيبو باسيفيك" قد تأثرت من وإلى العاصمة مانيلا، إلا أن النسخ الاحتياطى للطاقة فى حالات الطوارئ أدى إلى عمل المرافق الحيوية فى المحطة، مثل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركات الطيران والهجرة، بشكل جزئى أثناء فترة الانقطاع، والذى تزامن مع عودة العديد من مواطنى الفلبين إلى منازلهم بعد عطلة نهاية الأسبوع التى استمرت ثلاثة أيام.

وعرضت "سيبو باسيفيك" على ركابها المغادرين من وإلى المبنى رقم 3 خيار إعادة الحجز أو طلب استرداد الأموال لوضعها فى صندوق سفر للاستخدام المستقبلى.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائى، الذى ألقى بعض مهندسى المطار باللوم فيه فى البداية على "عطل فى التيار" يؤثر على النظام الكهربائى، فى ازدحام عند مكاتب تسجيل الوصول وتقطع السبل بالركاب، حيث أعرب بعضهم عن استيائهم وإحباطهم على وسائل التواصل الاجتماعى.

بدوره، قال وزير النقل الفلبينى خايمى باوتيستا إن السلطات ستنظر فى سبب انقطاع التيار الكهربائى، إلا أنه لم يستبعد إحتمال أن يكون بسبب أعمال تخريبية.