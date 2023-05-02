العالم اليوم - منطاد "غامض" يحلق فوق أميركا.. والجيش: "لا يشكل تهديدا"

انتم الان تتابعون خبر منطاد "غامض" يحلق فوق أميركا.. والجيش: "لا يشكل تهديدا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 04:19 صباحاً - نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قولهم، إن الجيش يتتبع منطادا "غامضا" حلّق فوق الأراضي الأميركية.

ووفق المسؤولين الذين لم يكشف عن أسمائهم، فإنه لم تتم معرفة طبيعة المنطاد، أو الجهة التي يتبع لها.

وذكر المسؤولون أن المنطاد قد طار متجاوزا أجزاء من هاواي، لكنه لم يمر فوق أي مناطق حساسة.

وحسبما ذكر أحد المسؤولين، فإن الجيش الأميركي يتتبع المنطاد منذ أواخر الأسبوع، وقد صنّفه على أنه لا يشكل أي تهديد لحركة الطيران أو الأمن القومي، ولا يرسل أي إشارات.

ولم يستبعد المسؤول الأميركي إمكانية إسقاط الجيش للمنطاد في حال اقترابه من الأرض، موضحا أنه لم يعرف للآن إن كان مخصصا لدراسة الطقس.

وأشار المسؤولون إلى أن الجسم الطائر غير قادر على المناورة، ويتحرك ببطء نحو المكسيك، وبأنهم لا يعتقدون أنه يخص الصينيين.

جدير بالذكر أنه في فبراير الماضي، أسقط الجيش الأميركي منطادا فوق المحيط الأطلسي زعم أن الصينيين يستخدمونه لجمع معلومات استخباراتية.