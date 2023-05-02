العالم اليوم - رسميا.. الزمالك يعتذر عن لعب "السوبر" المصري أمام الأهلي

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. الزمالك يعتذر عن لعب "السوبر" المصري أمام الأهلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 06:22 صباحاً - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، يوم الثلاثاء، رسميا الاعتذار عن عدم المشاركة في مباراة السوبر المصري ضد الأهلي في الإمارات.

ونشر النادي على حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة قال فيها: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها يوم 5 مايو الجاري في دولة الإمارات".

وأوضح البيان الصادر عن النادي أن منصور أكد أن القرار جاء "بسبب سلسلة من القرارات المتعنتة والمستمرة من اتحاد الكرة بداية من أزمة قيد الصفقات الشتوية وحرمان الفريق من مجهودات اللاعبين الجدد وصولا إلى أزمة إيقاف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا".

وأضاف البيان أن منصور "حرص على توجيه الاعتذار للإمارات والمنظمين وجماهير الزمالك والأهلي التي قامت بحجز تذاكر اللقاء مؤكدا أن القرار جاء حفاظا على حقوق الزمالك في ظل محاباة اتحاد الكرة للطرف الآخر".