توقعت رئيسة التنظيم التكنولوجى بالاتحاد الأوروبى، مارجريت فيستاجر، أن يتوثل التكتل إلى اتفاق سياسى خلال العام الجارى، يمهد الطريق لأول قانون رئيسى بشأن الذكاء الاصطناعى فى العالم.
وقالت فيستاجر، فى مؤتمر صحفى بعد اجتماع وزراء الرقمنة لمجموعة السبعة فى تاكاساكى باليابان، إن قانون الاتحاد الأوروبى للذكاء الاصطناعى "مؤيد للابتكار" لأنه يسعى للتخفيف من مخاطر الضرر المجتمعى من التقنيات الناشئة.
ويحاول المنظمون فى جميع أنحاء العالم إيجاد توازن حيث يمكن للحكومات تطوير "حواجز حماية" على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى الناشئة دون خنق الابتكار.
وأضافت فيستاجر: "السبب وراء وضعنا حدود الحماية هذه لحالات الاستخدام عالية الخطورة هو أن عمليات التطهير بعد إساءة استخدام الذكاء الاصطناعى ستكون أكثر تكلفة وإضرارًا بكثير من حالة استخدام الذكاء الاصطناعى فى حد ذاته".
وتابعت: "لم يكن هناك سبب للتردد والانتظار قبل تمرير التشريع لتسريع المناقشات اللازمة لتوفير التغييرات فى جميع الأنظمة حيث سيكون للذكاء الاصطناعى تأثير هائل".
وبينما من المتوقع أن يتم تمرير قانون الاتحاد الأوروبى للذكاء الاصطناعى هذا العام، قال المحامون إن تطبيقه سيستغرق بضع سنوات. لكن فيستاجر تقول إن الشركات يمكن أن تبدأ فى دراسة الآثار المترتبة على التشريع الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى: قد نتوصل لاتفاق بشأن قانون الذكاء الاصطناعى هذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.