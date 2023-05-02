الاتحاد الأوروبى: قد نتوصل لاتفاق بشأن قانون الذكاء الاصطناعى هذا العام

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "جادجتس 360" التقنى، أمس الاثنين، أن ذلك جاء بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مبدئى من قِبَل أعضاء البرلمان الأوروبى يوم الخميس الماضى، لطرح مشروع قانون للذكاء الاصطناعى للاتحاد الأوروبى، والذى سيتم التصويت عليه فى 11 مايو، ليصبح قانونًا.





توقعت رئيسة التنظيم التكنولوجى بالاتحاد الأوروبى، مارجريت فيستاجر، أن يتوثل التكتل إلى اتفاق سياسى خلال العام الجارى، يمهد الطريق لأول قانون رئيسى بشأن الذكاء الاصطناعى فى العالم.

وقالت فيستاجر، فى مؤتمر صحفى بعد اجتماع وزراء الرقمنة لمجموعة السبعة فى تاكاساكى باليابان، إن قانون الاتحاد الأوروبى للذكاء الاصطناعى "مؤيد للابتكار" لأنه يسعى للتخفيف من مخاطر الضرر المجتمعى من التقنيات الناشئة.

ويحاول المنظمون فى جميع أنحاء العالم إيجاد توازن حيث يمكن للحكومات تطوير "حواجز حماية" على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى الناشئة دون خنق الابتكار.

وأضافت فيستاجر: "السبب وراء وضعنا حدود الحماية هذه لحالات الاستخدام عالية الخطورة هو أن عمليات التطهير بعد إساءة استخدام الذكاء الاصطناعى ستكون أكثر تكلفة وإضرارًا بكثير من حالة استخدام الذكاء الاصطناعى فى حد ذاته".

وتابعت: "لم يكن هناك سبب للتردد والانتظار قبل تمرير التشريع لتسريع المناقشات اللازمة لتوفير التغييرات فى جميع الأنظمة حيث سيكون للذكاء الاصطناعى تأثير هائل".

وبينما من المتوقع أن يتم تمرير قانون الاتحاد الأوروبى للذكاء الاصطناعى هذا العام، قال المحامون إن تطبيقه سيستغرق بضع سنوات. لكن فيستاجر تقول إن الشركات يمكن أن تبدأ فى دراسة الآثار المترتبة على التشريع الجديد.