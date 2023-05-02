صحيفة بريطانية: الرئيس الأمريكى لن يحضر حفل تتويج الملك تشارلز

جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم التأكد بعد من الضيوف النهائيين الذين سيحضرون حفل تتويج الملك والملكة، مشيرة إلى أن أصدقائهما الملوك الأجانب والسياسيين وقادة العالم والمشاهير ضمن الحضور، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الساعة الحادية عشر صباحًا بتاريخ 6 مايو الجارى، بعد وصول أفراد العائلة الملكية فى موكب من قصر باكنجهام إلى الكنيسة.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك وجميع من شغل منصبه من الأحياء إلى جانب وزراء الحكومة وزعيم المعارضة وزعيم حزب العمال كير ستارمر.

وقَبِل الوزير الأول فى اسكتلندا حمزة يوسف الدعوة، على الرغم من كونه جمهوريًا ورغم الوعد الذى قطعه على نفسه بالتحدث فى تجمع مؤيد للاستقلال فى مدينة جلاسكو الاسكتلندية فى نفس يوم التتويج، وهو ما لن يفعله الآن.

وأثارت زعيمة حركة "شين فين" فى أيرلندا الشمالية ميشيل أونيل انتقادات من البعض بقبولها الدعوة لحضور الحفل، فيما قالت أونيل إنها ستذهب لدفع "السلام والمصالحة"، على الرغم من كونها "جمهورية".

كما سيحضر التتويج كبار المسئولين من 203 دولة، بما فى ذلك حوالى 100 رئيس دولة.

ولن يحضر الرئيس الأمريكى جو بايدن الحفل، لكن واشنطن تبذل كل ما فى وسعها لإنكار أن هذه الخطوة "ازدراء"، وبدلًا من ذلك ستمثل السيدة الأولى جيل بايدن الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.

وأعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى وقت سابق من هذا الشهر، أنه سيكون هناك لإظهار "صداقته واحترامه وتقديره" للمملكة المتحدة.

كما سترسل ألمانيا وإيطاليا رئيسيهما الشرفيين فرانك فالتر شتاينماير وسيرجيو ماتاريلا بدلًا من رئيسى الحكومتين أولاف شولتس وجورجيا ميلونى.

كما سيحضر نائب الرئيس الصينى هان تشانج حفل التتويج.

وقال كل من رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز ورئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف إنهما سيحضران الحفل كذلك.

لكن من غير المتوقع أن يحضر بعض قادة الكومنولث بسبب الخلافات المتزايدة حول الماضى الاستعمارى، على الرغم من قرار الملكة عدم ارتداء الماسة المثيرة للجدل "كوه نور" التى تطالب مستعمرات سابقة باستعادتها.

كان الأمير ألبرت الثانى والأميرة تشارلين من موناكو أول أفراد العائلات الملكية الأجانب الذين أكدوا أنهم سيحضرون الحفل.

ومن بين الذين أكدوا حضورهم الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما من هولندا، والملك فيليب والملكة ماتيلد من بلجيكا، والملك كارل السادس عشر جوستاف وولى العهد الأميرة فيكتوريا من السويد.

وسيمثل اليابان الأمير فوميهيتو والأميرة كيكو عن الإمبراطور ناروهيتو فى الحفل.