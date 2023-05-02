اليمن يعلن مغادرة الدفعة الثانية من رعاياه بـ السودان

جدة - نرمين السيد - أعلن اليمن، أمس الاثنين، أن الدفعة الثانية من رعاياه الذين سبق وصولهم إلى مدينة جدة عبر رحلة الإجلاء الثانية، غادرت إلى أرض الوطن، وذلك عبر تسيير رحلات برية إلى كل من محافظتى عدن ومأرب، بناء على التوجيهات الحكومية بهذا الخصوص.





وذكرت وزارة الخارجية اليمنية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أنه تم تسيير رحلات برية محدودة من مدينة الخرطوم إلى مدينة مدنى، بهدف نقل المواطنين إلى مناطق آمنة، مؤكدة استمرار الجهود حتى إجلاء جميع المواطنين الراغبين فى ذلك، حيث يجرى التنسيق بوتيرة عالية مع الأشقاء فى السعودية لاستكمال عملية الإجلاء فى القريب العاجل. وشددت الخارجية اليمنية على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، ومتابعة التعليمات الصادرة من اللجان المكلفة وبما يكفل العودة الآمنة لجميع المواطنين إلى اليمن.

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