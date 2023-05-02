قتلى ومصابون بسبب عاصفة ترابية بولاية إيلينوى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات، أمس الاثنين، فى ولاية إلينوى الأمريكية بسبب عاصفة ترابية مفاجئة تسببت فى حوادث الطرق السريعة فى ولاية إلينوى.





ووفقًا لـ "بى بى سى"، شارك ما يقرب من 40 إلى 60 سيارة وشاحنتين فى الحوادث على الطريق السريع بالقرب من سبرينجفيلد، كما وقعت الحوادث فى كلا الاتجاهين، وقال متحدث باسم الشرطة ان النار اشتعلت فى شاحنتين وربما انفجرت إحداهما.

وأوضح الرائد فى شرطة ولاية إلينوى ريان ستاريك إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، جميعهم فى الممرات المتجهة شمالًا، وتم نقل أكثر من 30 شخصًا على جانبى الطريق السريع I-55 إلى المستشفيات مصابين.

وقالت شرطة الولاية إن الاصطدامات، التى شملت ما يصل إلى 90 مركبة على الطريق السريع 55 شمال فارمرسفيل قبل الساعة 11 صباحا بقليل، تضمنت تصادمات منفصلة على الجانبين المتجهين شمالا وجنوبا.

وأضاف ستاريك إن "سبب الحادث يرجع إلى الرياح الشديدة التى هبت محملة بالأتربة من الحقول الزراعية عبر الطريق السريع مما أدى إلى انعدام الرؤية".

وذكر أن من شاركوا فى الاصطدامات حفارتان كبيرتان اشتعلت فيهما النيران ونحو 28 مركبة تجارية أخرى وما يصل إلى 60 مركبة ركاب.