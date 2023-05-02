العالم اليوم - بحظر "حروف النصر" الروسية.. أوكرانيا تحشد لمعركة الربيع

انتم الان تتابعون خبر بحظر "حروف النصر" الروسية.. أوكرانيا تحشد لمعركة الربيع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 09:22 صباحاً - يؤشر حظر أوكرانيا استخدام حرفي V وZ على لوحات ترخيص وسائل النقل الخاصة، لخطوة جديدة في استعداد كييف لشن "الهجوم المضاد" على روسيا، بمكافحة ما تعتبرها حربا نفسية تقودها موسكو، ومن أدواتها هذان الحرفان.

وكما يوضح باحثان لموقع "دوت الخليج"، فإنه رغم أن استخدام الحروف كرموز لتمييز القوات عن بعضها في ميدان القتال أمر شائع، إلا أن استخدام روسيا لهذين الحرفين مصحوبا باعتبارهما "رموز للنصر" الروسي هو ما دفع كييف لحظرهما.

وأصدرت وزارة الداخلية في أوكرانيا بيانا يتضمن حظر استخدام هذه الحرفين على لوحات ترخيص وسائل النقل الخاصة، وهما الحرفان اللذان تضعهما القوات الروسية على مركباتها.

وسبق أن روَّجت روسيا صورا ومقاطع فيديو عبر الإنترنت تظهر فيها دبابات روسية وغيرها من المعدات العسكرية بدا أنه مكتوب عليها حرف Z اللاتيني باللون الأبيض، وكذلك حرف V، فضلا عن ظهور الحرف Z في مربع أو دائرة أو مثلث، وبعض المركبات رسم عليها مثلث فقط.

صد الغزو الثقافي

يبرر الدكتور واتلينغ كودراخيين، متخصص الشؤون الدولية بالجامعة الوطنية أوديسا الأوكرانية، قرار بلاده الأخير بأنه ضمن جهودها لـ"التصدي للتوغل الثقافي الروسي في أوكرانيا، لا سيما، حرفي VوZ، باعتبارها يعبران عن التفوق والنصر في الحرب"، المستمرة منذ 13 شهرًا بين البلدين.

كما يلفت كودراخيين إلى أن هذا الحظر يتزامن مع مرحلة تحضير كييف لهجومها المضاد الواسع النطاق على روسيا، والتي أكدت أنها "شارفت على نهايتها"، في معركة الربيع التي تستهدف استرداد أراضي أوكرانية ضمتها روسيا الشهور الأخيرة.

ما دلالات الرموز؟

مع بداية العملية نشرت وزارة الدفاع الروسية على موقع "إنستغرام" أن رمز Z اختصار لعبارة "النصر".

يشير الرمز V إلى عبارة "قوتنا في الحقيقة" و"المهمة سوف تكتمل".

استعمل مدنيون الرمز Z لدعم القوات الروسية في المعركة.

أدرجت قنوات "تيليغرام" الروسية الحرف Z في أسمائها منذ أواخر فبراير 2022.

كما لهذه الرموز استخدامات أخرى في قلب الميدان، فطبقا للجيش الأوكراني، استخدم الروس Z للقوات الروسية من المنطقة الشرقية، V لمشاة البحرية، Z في المربع للقوات الروسية من القرم؛ ودائما تكون الرموز وسيلة متداولة للقوات الروسية لتمييز جنودها عن الأوكرانيين.

أمر معتاد

الباحث في الشأن الدولي، أحمد سلطان، يلفت إلى أن استخدام مثل هذه الرموز ممارسة عسكرية مألوفة لتمييز القوات الصديقة من العدو، وليست حكرا أو بالضرورة رمزا للنجاح الروسي في المعارك، إلا أن بعضها التصق بالهوية الروسية مؤخرا.

ويضرب مثلا على أن الرمز Z بات من الهوية الوطنية الروسية بأنه أثناء مشاركته في سلسلة كأس العالم للجمباز 2022 أثناء الحرب، ارتدى لاعب الجمباز الروسي، إيفان كولياك، قميصًا عليه رمز Z أثناء وقوفه بجانب لاعبة الجمباز الأوكرانية، إيليا كوفتون، على المنصة، كما باعت شبكة "آر تي" الروسية سلعًا تحمل الرمز ذاته كإظهار لدعم القوات الروسية.

ويضرب أمثلة من ناحية أخرى عل تجارب استخدام هذه الرموز عند الولايات المتحدة وأوكرانيا كذلك، بجانب روسيا: