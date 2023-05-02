رئيس وزراء فلسطين يتهم الاحتلال بقتل الأسير خضر عدنان عمدا

جدة - نرمين السيد - اتهم رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلى وإدارة سجونه وقضاءه بتنفيذ جريمة اغتيال متعمدة بحق الأسير خضر عدنان، والذى أعلن استشهاده فجر اليوم بعد إضرابه عن الطعام 86 يوما احتجاجا على اعتقاله تعسفيا.





وقال اشتية - فى بيان صحفى - "فجر حزين على فلسطين باستشهاد الشيخ خضر عدنان بعد خوضه إضرابا عن الطعام لـ 86 يوما متواصلة"، مضيفا "الاحتلال وإدارة سجونه وقضاؤه نفذوا جريمة اغتيال متعمدة بحق الشيخ عدنان، برفض طلب الإفراج عنه وإهماله طبيا وبقائه فى زنزانته رغم خطورة وضعه الصحى".

وقدم اشتية أحر العزاء إلى ذوى الشهيد وللحركة الأسيرة وعموم أبناء الشعب الفلسطينى بهذا الفقد الجلل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" فجر اليوم، أنه تم العثور على الأسير عدنان (44 عاما) فاقدا للوعى فى زنزانته، وبعد نقله للمستشفى أعلن عن وفاته.

وكان نادى الأسير الفلسطينى قد أصدر تحذيرات متتالية من استشهاد الأسير عدنان، المنتمى لحركة الجهاد الإسلامى، وقال إنه يواجه وضعا صحيا بالغ الخطورة، وإنه معرض للاستشهاد فى أى لحظة.

يذكر أن الأسير عدنان كان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله فى 5 فبراير الماضى، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله فى بلدة عرابة، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.

خضر عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات فى اعتقالاته التى تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها 6 إضرابات عن الطعام، علما أن هذا أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السابقة.