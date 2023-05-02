فلسطين تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير خضر عدنان وتطالب بالتحقيق

وطالبت الوزارة - فى بيان صحفى - لجنة التحقيق الدولية المستمرة بالتحقيق فى ملابسات وتفاصيل الوفاة، باعتبارها جزءا مما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من تنكيل واختطاف وقمع وسلب لحقوقهم وحريتهم، مؤكدة أنها سترفع ملف القضية إلى الجنائية الدولية.
وكانت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية قد أعلنت فجر اليوم أنه تم العثور على الأسير عدنان (44 عاما) فاقدا للوعى فى زنزانته، وبعد نقله للمستشفى أعلن عن وفاته.
وكان نادى الأسير الفلسطينى قد أصدر تحذيرات متتالية من استشهاد الأسير عدنان، المنتمى لحركة الجهاد الإسلامي، وقال "إنه يواجه وضعا صحيا بالغ الخطورة، وإنه معرض للاستشهاد فى أى لحظة".
يذكر أن الأسير عدنان كان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله فى 5 فبراير الماضى، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله فى بلدة عرابة، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.
خضر عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات فى اعتقالاته التى تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها 6 إضرابات عن الطعام، علما أن هذا أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السابقة.
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