بعد خسائر تكبدتها بالمعارك.. ميليشيا الدعم السريع تستعين بعناصر خارجية

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية" عن أن ميليشيا الدعم السريع تستعين بعناصر خارجية بسبب الخسائر التى تكبدتها فى المعارك، موضحة أنه قبل إندلاع الاشتباكات فى السودان، حشدت ميليشيا الدعم السريع عناصر من مناطق عديدة نحو الخرطوم، وهو ما كشف عنه رئيس تحرير صحيفة "التيار" السودانية، عثمان مرغنى.





وبحسب التقرير، قال الميرغنى إن ميليشيا الدعم السريع استدعت مستجدين للإنضمام إليها، وتم ترحيلهم لمعسكرات تدريبية فى مدن الخرطوم الثلاث، لافتًا إلى أن تلك التدريبات توقفت بعد سيطرة الجيش السودانى عليها. وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن الميليشيا عانت نقصًا فى قوتها المنتشرة بالعاصمة نتيجة الخسائر التى تكبدتها فى المعارك، حيث قطع الجيش السودانى الطريق بين الميليشيا والعناصر التى تستخدمها لمنع أى تواصل بينها. وأكد التقرير أن تلك التحركات من الجيش السودانى أضعفت الجهد العسكرى لميليشيا الدعم السريع بصورة واضحة.

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