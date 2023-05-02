عيد عمال مشتعل فى أوروبا.. اشتباكات بفرنسا ومظاهرات فى ألمانيا والفلبين

جدة - نرمين السيد - وقال تقرير "القاهرة الإخبارية"، إن آسيا وأوروبا على صفيح ساخن، فهناك اشتباكات فى فرنسا ومظاهرات فى ألمانيا، فيما يجسد مشهد الغضب العمالى فى هذه الدول.

وأشار التقرير إلى أن النقابات العمالية فى فرنسا نظمت احتجاجًا جديدًا على رفع سن التقاعد، حيث شارك المئات فى أنحاء أوروبا فى مسيرات عيد العمال الغاضبة، ففى ألمانيا دعا اتحاد النقابات العمالية إلى مسيرات حاشدة، رفضًا لارتفاع الأسعار.

كما ذكر التقرير أن التظاهرات فى الفلبين طالبت بتحسين الأجور، بينما خرج الآلاف فى كوريا الجنوبية مطالبين بتحسين ظروف العمل.