رئيس الفلبين: يتعين بحث سبل تعزيز التحالف والشراكة مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال ماركوس الابن - خلال اجتماعه بنظيره الأمريكى جو بايدن، حسبما أوردت قناة "إيه بى أس-سى بى إن" الفلبينية اليوم الثلاثاء - إن بلاده تتطلع إلى تقوية وإعادة تعريف العلاقة بين البلدين، وتعزيز دورهما فى مواجهة التوترات حول بحر الصين الجنوبى ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة المحيطين الهندى والهادئ، مؤكدا أن العلاقات بين مانيلا وواشنطن يمكن أن تساعد فى تعزيز السلام فى المنطقة وفى جميع أنحاء العالم.
من جانبه، جدد الرئيس الأمريكى التزام بلاده الصارم بالدفاع عن الفلبين، بما فى ذلك بحر الصين الجنوبى، موضحا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم تحديث الجيش الفلبينى.. وقال "إن بلدينا لا يشتركان فقط فى شراكة قوية، نحن نتقاسم صداقة عميقة".
ويقوم الرئيس الفلبينى حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة لمناقشة "مشاركة اقتصادية أكبر"، وذلك من بين اهتمامات أخرى للمساعدة فى تعزيز مصالح الفلبين.
وتأمل الفلبين فى الاستفادة من الولايات المتحدة للحصول على المساعدة فى مجالات أخرى مثل الأمن الغذائى والزراعة والأمن السيبرانى.
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