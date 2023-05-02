جدة - نرمين السيد - تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلى على محيط حلب، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، وأسقطت عددًا من الصواريخ، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز" ووسائل إعلام سورية رسمية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خروج مطار حلب الدولى عن الخدمة إثر قصف إسرائيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.