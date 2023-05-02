روسيا تعلن إجلاء أكثر من 200 شخص بـ السودان

جدة - نرمين السيد - وتتواصل الجهود الدولية لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان، إذ يعكف العديد من البلدان على تنفيذ خطط إجلاء رعاياها من البلد الذى يشهد استمرار الاشتباكات المسلحة.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.