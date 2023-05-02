عاصفة رملية تقتل 6 أشخاص في حوادث مرورية بأميركا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 10:26 صباحاً - تسببت عاصفة رملية جنوب وسط ولاية إلينوي في غيوم ضخمة ناجمة عن غبار هب من حقول زراعية، يوم أمس الإثنين، ما أدى لوقوع العديد من حوادث التصادم ومقتل 6 أشخاص على الأقل على الطريق السريع ”آي 55″ بالولاية، بحسب الشرطة.

وقال ريان ستاريك، الميجور في شرطة إلينوي، إن الحوادث التي وقعت في ساعة مبكرة من الصباح شملت من 40 إلى 60 سيارة وعدة جرارات، حيث اشتعلت النيران في اثنين منها.

وأضاف أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في هذه الحوادث.

وأغلق الطريق السريع آي 55 في الاتجاهين.

يقع الطريق في مقاطعة مونتغومري التي تبعد 120 كيلومترا شمال مدينة سانت لويس.

وقال ستاريك للصحفيين ”سبب الحوادث يعود إلى الرياح العاتية التي هبت وجلبت غبارا من الحقول الزراعية القريبة من الطريق آي 55، ما أدى إلى انعدام الرؤية”.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أن سرعة الرياح في ذلك الوقت كانت ما بين 56 إلى 74 كيلومترا في الساعة.

وقال ستاريك إن السلطات نقلت أكثر من 30 شخصا إلى مستشفيات عقب إصابتهم بجروح في أعقاب حوادث الطرق.

وأفاد بأن الطريق آي 55 سيغلق حتى ساعة متأخرة من صباح أو بعد، ظهر اليوم الثلاثاء.