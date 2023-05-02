العالم اليوم - حالة من الحذر تهدأ من أسعار الذهب قبيل اجتماع الفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 11:16 صباحاً - استقرت أسعار الذهب الثلاثاء، إذ ينتاب المتعاملون حالة من الحذر مع ترقبهم لإشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة الفيدرالي الأميركي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في التعاملات الفورية ليسجل 1983.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1991 دولارا.

وتشير توقعات السوق بشكل كبير إلى أن الفيدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس باجتماعه في الثاني والثالث من مايو، فمؤشر CME FedWatch يظهر أن نسبة توقعات الأسواق بهذا الرفع بلغت 94.2 بالمئة مقابل 5.8 بالمئة فقط أن يبقيها على ثبات.

وأبرزت بيانات الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الأميركي لم يتغير في مارس، بينما ظلت ضغوط التضخم الأساسية قوية، ما يعزز رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة كيديا كوموديتيز في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى 2000 دولار إذا سلط الفيدرالي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى أيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة.

ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس، وتشير توقعات الأسواق بأن يرفعها بمقدار 50 نقطة أساس.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 بالمئة في إبريل مع تجدد المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية الأميركية التي دفعت المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 24.87 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بـ 0.1 بالمئة إلى 1048.34 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1466.36 دولار.