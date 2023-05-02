العالم اليوم - إجلاء العراقيين في السودان.. آخر حصيلة 272 والعشرات ينتظرون

انتم الان تتابعون خبر إجلاء العراقيين في السودان.. آخر حصيلة 272 والعشرات ينتظرون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 11:16 صباحاً - تتوالى عمليات إجلاء العراقيين العالقين في السودان، وفي أحدث حصيلة عن أعداد من تم إجلائهم نشرتها، الإثنين، وزارة الخارجية العراقية على لسان الناطق باسمها أحمد الصحاف، عبر بيان أكد فيه إنه قد "تم إجلاء 288 شخصا من الجالية العراقية في السودان، بينهم 16 مواطنا سوريا".

وتابع الصحاف قائلا: "مستمرون بتوثيق مناشدات من تبقى من جاليتنا في السودان وأحصينا حتى الآن 75 مناشدة جديدة لطلب الإجلاء".

ويبلغ بذلك عدد العراقيين الذين أجلوا من السودان 272 شخصا، فيما يتوقع أن يكون هناك العشرات وربما المئات أيضا من العراقيين، ممن لا زالوا ينتظرون الخروج بشكل آمن.

عمليات متواصلة

وكانت عملية الإجلاء الأكبر قد تمت، الخميس الماضي، عبر طائرتين عراقيين أقلتا 218 مواطنا عراقيا و16 مواطنا سوريا للعاصمة بغداد من مدينة بورتسودان.

وعلى مدى الأيام الماضية تستمر عمليات الإجلاء للعراقيين، حيث وصل عدد منهم للعاصمة الإماراتية أبوظبي ولمدينة جدة السعودية، وفق بيانات الخارجية العراقية.

مشكلة الجوازات

يقول الطالب العراقي السابق في السودان محمد جاسم، في حديث مع موقع دوت الخليج: