زيلينسكى يعلن مقتل اثنين وإصابة 40 فى هجمات روسية شرقى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أمس الإثنين، أن الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة "بافلوهراد" شرق البلاد، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 40، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وقال زيلينسكى فى خطابه اليومى، مساء أمس الإثنين، إن "قذائف الإرهابيين قتلت شخصين، صغيرين للغاية.. خضع 40 آخرون، منهم نساء وأطفال ورجال، للعلاج من جروح وإصابات". وبحسب الوكالة، يأتى الهجوم على "بافلوهراد" ضمن ثانى موجة من الهجمات الصاروخية الروسية على مختلف أنحاء البلاد فى ثلاثة أيام. وأشار زيلينسكى إلى أن طفلًا عمره 14 عامًا قُتل قرب مدرسته، عندما أصابته قنبلة فى منطقة "تشيرنيهيف" القريبة من الحدود الروسية.

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