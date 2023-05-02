المتشبثون بالخرطوم رغم ويلات الحرب.. خيار مُر اضطر له الكثير فى السودان

جدة - نرمين السيد - أكد تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاشتباكات القائمة فى السودان وضعت سكان الخرطوم أمام خيارين، أحلاهما مر، فما بين تحمل ويلاتها الحرب والبحث عن العيش بمدينة أخرى آمنة، وجد سكان الخرطوم أنفسهم أمام ضرورة اتخاذ قرارات معيشية مفاجئة، تؤثر على وضع أسرهم بشكل كبير، بحثا عن الأمان المفقود فى عاصمتهم.





وسلط تقرير "القاهرة الإخبارية" الضوء على أوضاع السودانيين داخل الخرطوم، لا سيما هؤلاء الذين رفضوا مغادرة العاصمة لأسباب عدة، أهمها تمثل فى استقرار أوضاعها المعيشية وإمدادات الطاقة والغذاء، مقارنة بالمدن الأخرى، وذلك على الرغم من الاشتباكات التى أثرت على عدة مناطق فى العاصمة.

وروى السودانيون المقيمون فى الخرطوم تجاربهم المؤلمة فى تغيير مسكنهم؛ جراء الأوضاع القائمة فى العاصمة، إذ عاشوا العديد من الأزمات خلال رحلة البحث عن مسكن بمدينة أخرى، كان أبرزها الارتفاع المستمر وغير المنطقى فى أسعار الإيجارات، فضلا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى، الأمر الذى اضطرهم للرجوع مجددا إلى الخرطوم وتحمل ويلاتها.

وبالمثل، رأى آخرون أن مغادرة العاصمة – وإن مزقتها الاشتباكات – ستكون خطأ كبيرا، لا سيما أن ذلك سيؤثر بشكل رئيسى على نمط المعيشة الذى اعتادوا عليه بالخرطوم، فى ظل الصعوبات التى تعيشها المدن الأخرى فيما يتعلق بإمدادات الغذاء واستقرار التيار الكهربائى.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السودانى.