الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف شخص عبروا حدود السودان لدول مجاورة

جدة - نرمين السيد - وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن الأزمة السودانية تشكل عبء كبير على دول الجوار بسبب زيادة أعداد النازحين بالإضافة إلى احتمالية انتقال تلك الصراعات إلى دول المنطقة.

وأصدرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بيانا حذرت فيه من احتمال فرار أكثر من 800 ألف شخص من السودان، على خلفية الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتصارعة.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.