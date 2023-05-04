العالم اليوم - 119 مليون دولار أرباح "لوبريف" في الربع الأول.. نمو بـ 47%

انتم الان تتابعون خبر 119 مليون دولار أرباح "لوبريف" في الربع الأول.. نمو بـ 47% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 12:26 مساءً - قالت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) الخميس إن صافي ربحها ارتفع بنحو النصف في الربع الأول على الرغم من انخفاض الإيرادات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس نتيجة انخفاض أسعار مواد اللقيم.

وأوضحت الشركة في بيان أن صافي الربح بلغ 446 مليون ريال (حوالي 118.92 مليون دولار) للربع الأول ارتفاعا من 303 ملايين ريال في الربع نفسه قبل عام، ما يعادل ارتفاع نسبته 47 بالمئة.

وسجلت الشركة، التي أدرجت 30 بالمئة من أسهمها في طرح عام أولي في ديسمبر، إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال تقريبا، بانخفاض نحو الثلث عن الربع الأول من عام 2022.

وقالت لوبريف إن ارتفاع الأرباح "مدعوم بارتفاع أسعار بيع زيوت الأساس ستة بالمئة والانخفاض في أسعار مواد اللقيم بنسبة 46 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق".

وأضاف البيان "هذا التأثير الإيجابي قابله جزئيا انخفاض في أحجام المبيعات 14 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق".

وتراجعت أسهم لوبريف بنسبة 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0748 بتوقيت غرينتش إلى 114.4 ريال. وجرى تداولها فوق سعر الاكتتاب العام البالغ 99 ريالا للسهم.

تأسست شركة لوبريف في عام 1976، في جدة كمشروع مشترك بين بترومين وشركة موبيل، وتتميز اليوم بريادتها في قطاع زيوت الأساس. اليوم، تحولت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مدرجة في السوق الرئيسية تداول.