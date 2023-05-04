السودان: الميليشيا تسيطر على 14 مستشفى.. ولم نتلق مساعدات من الصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا لا نواجه نقصا فى الإمدادات الطبية بل صعوبة فى إيصالها، مؤكدا أنه تم إعادة توزيع الكوادر الطبية فى معظم مستشفيات السودان لضمان تقديم الخدمة الصحية بكفاءة.
وتابع، أننا لم نتلق أى مساعدات من منظمة الصحة العالمية حتى الآن، مشيرا إلى أن الفرق الطبية تنتشر فى الولايات لتقديم الخدمة لأصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضح أن هناك 24 مركزا طبيا لتقديم الخدمة لمرضى الفشل الكلوى، كذلك تم استقبال مساعدات من منظمة "أطباء بلا حدود" الهولندية.
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