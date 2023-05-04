جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الجيش السودانى، إن "الأمور تسير بشكل طبيعى فى المناطق التى سيطرت عليها القوات المسلحة"، مشيرا إلى أن قوات الجيش نجحت فى تكبيد الميليشيا خسائر كبيرة باشتباكات بمنطقة السوق العربى ومحيط القصر الجمهورى.





وتابع المتحدث فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيا الدعم السريع تلجأ إلى المناطق السكنية وتحتمى بالمواطنين، مطالبا جميع المدنيين بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات وتجنب الاحتكاك المباشر مع الميليشيا. وأوضح المتحدث باسم الجيش السودانى، أن القوات المسلحة تقوم على حماية المواطن، مؤكدا أنه يتم الموافقة على الهدنة إذا التزمت الميليشيا بمتطلباتها ولم يحدث أى خروقات. ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش السودانى: ميليشيا الدعم تلجأ إلى المناطق السكنية وتحتمى بالمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.