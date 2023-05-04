ترامب يشن هجوما عنيفا على بايدن

ووصف "ترامب"، الذى يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية فى الانتخابات الأمريكية، التى تجرى العام المقبل، قرار "بايدن" بأنه "ينم عن عدم احترام".
وتعود آخر مراسم تتويج فى بريطانيا للعام 1953 حين توّجت إليزابيث الثانية ملكة.
وقال "ترامب" خلال حديثه مع حليفه القديم نايجل فاراج، السياسى الشعبوى البريطانى، فى مقابلة أجراها معه فى واحد من منتجعى الجولف اللذين يملكهما الملياردير الأمريكى فى أسكتلندا: "يجب ألا يحصل ذلك، إنه ينم عن عدم احترام".
وأضاف "ترامب"، أن "بايدن" يجب أن يمثل أمريكا خلال مراسم التتويج، قائلًا: "من المُؤكد أنه يجب أن يكون هنا ليمثل بلدنا، تفاجأت عندما سمعت أنه لن يأتى".
وسيحضر مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث نحو ألفى مدعو بينهم قادة ورؤساء دول وحكومات وملوك من حول العالم.
ومن بين السياسيين الذين سيحضرون المراسم، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأسترالى، أنتونى ألبانيزى، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
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