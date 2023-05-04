مراسل القاهرة الإخبارية: الهدوء يسود أم درمان وعودة المحلات والأسواق للعمل

جدة - نرمين السيد - قال عثمان الجندى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن هناك حالة من الهدوء تسيطر على الأوضاع فى أم درمان، وعودة المحلات والأسواق للعمل مرة أخرى وسط انخفاض للأسعار نتيجة توقف الاشتباكات.





وأضاف "الجندى"، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن طائرات الجيش توقفت عن التحليق فى محيط أم درمان. وأشار إلى أن الكوادر الطبية عادت للعمل مرة أخرى بكفاءة عالية، وعودة المستشفيات للعمل بشكل طبيعى بعد هدوء الأوضاع. واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.

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