الدفاعات الأوكرانية تدمر 18 طائرة مسيرة روسية

جدة - نرمين السيد - ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز" أن إدارة مدينة كييف أعلنت فى بيان، أنه تم تدمير كل الصواريخ والطائرات المسيرة التى استهدفت العاصمة الأوكرانية للمرة الثالثة فى أربعة أيام. وذكرت الإدارة أن "الروس هاجموا كييف باستخدام ذخائر وصواريخ من طراز شاهد يُرجح أنها من النوع الباليستى".
ودمرت الدفاعات الجوية 12 من أصل 15 طائرة انتحارية مسيرة من طراز شاهد أُطلقت على مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود، بينما أصابت ثلاث منها حرمًا جامعيًا. وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية إنه لم تقع إصابات.
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