العالم اليوم - نوفاك: روسيا ملتزمة بتخفيضات إنتاج النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 01:23 مساءً - أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، أن بلاده ملتزمة بتعهدها الطوعي بتخفيض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا من فبراير حتى نهاية العام.

وكانت دول في تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا ودول مجموعة أوبك، أعلنت أنها ستخفض طواعية إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا في أبريل وحتى نهاية العام.

وقال نوفاك في بيان "مع الأخذ في الاعتبار التكهنات التي لا أساس لها من الصحة في الصحافة بشأن مستويات إنتاج النفط، تؤكد روسيا من جديد التزامها الكامل وتنفيذها لمستويات الخفض الطوعي لإنتاج النفط".

وأضاف "المستوى المستهدف من تخفيض الإنتاج الطوعي هو 500 ألف برميل يوميا من مستوى فبراير حتى نهاية 2023. سيجري تنفيذ المراقبة وفقا لمصادر مستقلة".

وقال أيضا إن الانخفاض المقدر بثلثي كمية صادرات خط أنابيب النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي تم تعويضه جزئيا فقط من خلال الصادرات المنقولة بحرا.

وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت في تحليل لبيانات تتبع الناقلات أن صادرات روسيا من النفط قفزت فوق 4 ملايين برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل، وهو مستوى مرتفع تجاوزته مرة واحدة فقط منذ انطلاق شرارة الأزمة الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، كما أن التدفقات لم تتغير فعليًا على أساس متوسط أربعة أسابيع، وهو حسب رأي الوكالة لا يظهر التخفيضات التي أعلنت عنها روسيا.

وتصدرت الهند قائمة وجهات النفط الروسي المنقول بحرا بمقدار 1.17 مليون برميل يوميا، تليها الصين بنحو 980 ألف برميل يوميا، كما بلغ حجم الشحنات مجهولة الوجهة أكثر من مليون برميل يوميا وفقا لمتوسط الأربعة أسابيع.

وفي الشهر السابق، أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الصينية، أن روسيا حافظت على مكانتها كأكبر موردي النفط للصين في شهر مارس، مع اقتناص المشترين فرصة العقوبات المفروضة على خامي الأورال وإسبو ليشتروا الشحنات بخصومات كبيرة.

ووفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك، بلغ إجمالي الواردات من روسيا 9.61 مليون طن في مارس، أو 2.26 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وزادت الشحنات 50 بالمئة من 1.50 مليون برميل يوميا في نفس الفترة من عام 2022.

ويأتي هذا بالمقارنة مع 1.94 مليون برميل يوميا خلال شهري يناير وفبراير، مما رفع إجمالي كميات النفط الروسي خلال الربع الأول إلى 25.29 مليون طن.