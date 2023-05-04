العالم اليوم - موسكو تتهم واشنطن بالمسؤولية عن "هجوم الكرملين"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 01:23 مساءً - اتهمت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف مقر الكرملين، وأشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة أو عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي ولا تغيير في وتيرة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف "إن واشنطن تقف وراء هجوم كييف على الكرملين ومحاولات الولايات المتحدة للتنصل ’سخيفة‘".

وأضاف أنه من المهم أن تدرك واشنطن "المتورطة في الهجوم على الكرملين" خطورة مثل هذا التدخل المباشر في الصراع.

وقال بيسكوف إن واقعة الطائرتين المسيرتين تتطلب تحقيقا شاملا وعاجلا ولا يمكن القول متى ستظهر النتائج، مضيفا "نعلم أن القرارات المتعلقة بهذه الأعمال الإرهابية تم اتخاذها في واشنطن وليس في كييف".

وأوضح الكرملين أن "كييف تنفذ فقط هذه القرارات".

الكرملين وهجوم المسيرات:

الهجوم الأوكراني بالمسيرات على الكرملين قيد التحقيق حاليا

موسكو على علم بأن كييف تنتقي الوسائل والأهداف للضربات بإملاء من واشنطن

ترى موسكو أن كييف متورطة في الهجوم على الكرملين بناء على بيانات الأجهزة الروسية الخاصة

يدرس الكرملين "مجموعة" من خيارات الرد على هجوم المسيرات الأوكرانية على الكرملين

الوضع في الكرملين بعد حادثة المسيرات اعتيادي والجميع يعملون في أماكنهم

سيتم تعزيز النظام الأمني في الكرملين بشكل أكبر بعد حادث المسيرات الأوكرانية

أهداف وغايات العملية الروسية الخاصة لا تتغير بعد الهجوم

وقال الكرملين إن بوتين سيعقد في غدا الجمعة اجتماعا تقليديا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، وقد يتطرق الاجتماع إلى هجوم المسيرات الأوكرانية على الكرملين.

الخارجية الروسية

نددت وزارة الخارجية الروسية بما وصفته بـ"بحملة تخريب" أوكرانية "غير مسبوقة" على أراضيها، وقالت: