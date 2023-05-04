العالم اليوم - تركيا تعلن عن كشف نفطي ضخم.. وهذا حجم احتياطياته

انتم الان تتابعون خبر تركيا تعلن عن كشف نفطي ضخم.. وهذا حجم احتياطياته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 01:23 مساءً - أعلنت مؤسسة البترول التركية كشف نفطي جديد بإقليم شرناق في جنوب شرق البلاد يحتوي على مليار برميل، في أكبر اكتشاف نفطي بري بالبلاد.

وذكرت المؤسسة الأربعاء أنها حفرت على عمق 2771 مترا حتى الآن وعثرت على مخزون من النفط الخفيف مع وجود آفاق استكشافية أخرى في المنطقة.

وأضافت أن البئر، التي تسمى "آيبوكه يالجين-1"، تقع على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال الغربي من قضاء جزرا بالإقليم وتنتج حاليا حوالي عشرة آلاف برميل من النفط يوميا.

وقالت شركة النفط الحكومية إنها ستحفر آبارا تقييمية متتالية في المنطقة وستضع خطة لتطوير الحقل بالكامل بحلول نهاية العام، وإنها حددت مستهدف الإنتاج عند مئة ألف برميل يوميا، أي أكثر من ضعف إنتاج تركيا من النفط.

وتستورد تركيا، التي تنتج القليل من النفط والغاز، جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، فبحسب بيانات رسمية، فقد استهلكت 246 مليون برميل من النفط الخام المستورد عام 2022، إضافة إلى 29 مليون برميل من النفط الخام المنتج محليا.

وتعتمد تركيا على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران بالإضافة إلى واردات الغاز الطبيعي المسال.

وتطور أنقرة أيضا حقل غاز طبيعي في البحر الأسود يحتوي على 710 مليارات متر مكعب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن هذا الكتشاف النفطي في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال مراسم افتتاح مجموعة من المشاريع بولاية قونية وسط تركيا، وقال أردوغان "أود أن أزف بشرى جديدة.. لقد اكتشفنا حقلا نفطيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميًا في جودي غابار"، وهي منطقة جبلية في ولاية شرناق.

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده بعد هذا الاكتشاف والاكتشافات السابقة في البحر ومحطات الطاقة النووية التي تزمع على إنشائها، ستصبح دولة مصدرة للطاقة.