الجيش السودانى: نوافق على الهدنة إذا التزمت الميليشيا بمتطلباتها

جدة - نرمين السيد - أفاد العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أن الجيش السوادنى تصدى لمحاولة عناصر ميليشيا الدعم السريع مهاجمة قيادة منطقة بحرى العسكرية، وكبدهم خسائر كبيرة وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المتمردين وفرار بعضهم تاركين عرباتهم وعتادهم، مشيرًا إلى أن الجيش يسيطر بشكل كامل على منطقة بحرى.





وأضاف "عبد الله" لـ"القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، أن الجيش السودانى يوافق على أى هدنة لوقف إطلاق النار إذا التزمت الميليشيا بمتطلباتها، إلا أنه لن يقف مكتوف الأيدى أمام خرق المتمردين لها، لافتًا إلى أن الاشتباكات تدور فى مناطق محدودة وهى بؤر لمجموعات من المتمردين لاذوا بها فرارًا من القوات المسلحة.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أن ما روجت له بعض وسائل الإعلام حول عدم استقرار الأوضاع فى العاصمة الخرطوم غير صحيح، مشيرًا إلى أن الحياة فى مناطق كثيرة بالعاصمة التى أمنتها القوات المسلحة تسير بكل سلاسة وهدوء ومتوافر بها الخدمات والأسواق مفتوحة.

وأشار المتحدث باسم الجيش السودانى، إلى أن ميليشيا الدعم السريع تلجأ إلى المناطق السكنية، وتحتمى بالمواطنين فى ظل أن القوات المسلحة السودانية تقوم على حماية المواطن السودانى.

واستطرد: "نجحنا فى تكبيد الميليشيا خسائر كبيرة باشتباكات بمنطقة السوق العربى ومحيط القصر الجمهوري".

ودعا المتحدث باسم الجيش السوداني، المواطنين لالابتعاد عن مناطق الاشتباكات وتجنب الاحتكاك المباشر مع الميليشيا.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.