أسباب ارتفاع أسعار النفط عالميا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام الأجنبية، فأن ارتفاع أسعار النفط يعود إلى ارتفاع الطلب الصينى بعد التخلى عن النفط الروسى، فضلا عن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، الأمر الذى أدى إلى البحث عن بدائل أخرى من مواقع نائية ما ساعد على إبقاء الأسعار مرتفعة.

كذلك، تأثرت أسعار النفط بأسعار الدولار الأمريكى وسياسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى بشأن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة فى محاولة للحد من التضخم والانهيار الاقتصادى، الأمر الذى أدى فى نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار النفط العالمى.