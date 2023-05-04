الأمن القومى الأمريكى: لا صحة لاتهامات روسيا بالضلوع فى هجوم الكرملين

جدة - نرمين السيد - وأضاف كيربى فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "واشنطن لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من شن هجمات خارج حدودها".
وكانت الرئاسة الروسية، قد أعلنت أمس الأربعاء، أن طائرتين مسيرتين حاولتا تنفيذ هجوم على مبنى الكرملين، متهمة أوكرانيا بتنفيذ الهجوم، ومؤكدة أن الهجوم كان محاولة لاغتيال بوتين.
يشار إلى أن الرئاسة الروسية "الكرملين" اتهمت الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم على الكرملين واختيار الأهداف لكييف، مشيرة إلى أنه يجب على واشنطن أن تفهم مدى خطورة مثل هذه المشاركة المباشرة فى الصراع.
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