العاهل الأردنى يتوجه إلى لندن لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

جدة - نرمين السيد - توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، إلى لندن، لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، والملكة القرينة كاميلا، التى ستقام، بعد غد السبت.





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