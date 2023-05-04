نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر النيابة العامة الإسرائيلية تعلن عدم التزامها بالسماح برؤية النائب العدوان لمحاميه الخميس على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 4 مايو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية عدم التزامها بالسماح برؤية النائب عماد العدوان لمحاميه يوم الخميس المقبل .

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية مجددا الالتماس المقدم من محامي النائب، وصادقت على أمر منع رؤية المحامي الذي أصدر في جلسة المحكمة الماضية الذي يستمر حتى منتصف ليلة الخميس ، وفق المملكة .

والثلاثاء، قررت محكمة إسرائيلية تمديد منع لقاء النائب العدوان مع محاميه لـ 3 أيام إضافية بحسب ما أفاد محاميا النائب أسامة السعدي وجواد بولس.

والأحد الماضي، قرّرت محكمة إسرائيلية تمديد توقيف العدوان لـ8 أيام.

وأوقفت السلطات الإسرائيلية النائب العدوان، على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أي محام للنائب من لقائه. ولم يوجه القضاء الإسرائيلي أي لوائح اتهام رسمية بحق النائب.

وكان السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي زار يرافقه القنصل في السفارة، النائب العدوان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيّدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته بأنه بصحة جيدة.