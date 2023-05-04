نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : 2322 حالة عقر بسبب الكلاب الضالة منذ بداية العام الحالي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 4 مايو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- قال مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد الحوارات إن عدد حالات العقر التي سجلت في المملكة حتى نهاية شهر نيسان الماضي بلغت 2322 حالة.

وأضاف الحوارات : إن نسبة حالات العقر بسبب الكلاب الضالة تشكل نحو 70-80% من إجمالي عدد الحالات المسجلة.

وأكد الحوارات على ضرورة منح الشخص الذي يتعرض للعقر جرعات اللقاح الخاص فيه لتجب إصابته بداء الكلب والذي يؤدي إلى الوفاة، مبينا أن المطاعيم الخاصة بالعقر متوفرة في مختلف محافظات المملكة ، وفق هلا اخبار .

وفيما يتعلق بكيفية العلاج قال الحوارات إن الشخص المعقور يعطى 6 جرعات من المصل الخاص والتي تصل كلفتها إلى ما يقارب 600 دينار للشخص الواحد.

وبين الحوارات أن عدد حالات العقر التي سجلت في المملكة خلال العام الماضي 2022 بلغت 5138 حالة.